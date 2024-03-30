Ліверпуль не буде шкодувати грошей для гідної заміни Юрген Клоппа.

Після рішення Хабі Алонсо залишитися в Байєрі на вершині шорт-листа "червоних" опинився 39-річний Рубен Аморім, стверджує The Telegraph.

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Португальська преса запевняла, що у контракті тренера Спортінга є клаусула на 30 млн євро. Втім, англійське джерело рапортує про значно менші суми – 15 млн євро найближчого літа і 10 млн євро у 2025-му. Ліверпуль цілком може дозволити собі такі витрати на бажаного тренера. Аморім добре володіє англійською і вже давно фігурує поряд з топ-клубами Європи.

За щедрість Ліверпуля вболіває і Бенфіка. Відхід Аморіма може серйозно послабити Спортінг, який став головною загрозою команді Трубіна у чемпіонаті та Кубку Португалії.

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