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Ліверпуль зацікавився талантом Хоффенхайма, – kicker

20:04 - Читать на русском
Ліверпуль зацікавився талантом Хоффенхайма, – kicker
Мелькаму Фрауендорф / Getty Images

Талант німецького Хоффенхайма Мелькаму Фрауендорф потрапив до сфери зацікавлень англійського Ліверпуля.

16-річний атакувальний півзахисник може перебратися на Туманний Альбіон, повідомляє kicker.

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Фрауендорф нібито розмірковує про від'їзд з Німеччини в найближче трансферне вікно. Один із лідерів Хоффенхайма U-17, який також може зіграти на позиції лівого вінгера, вважається одним із найбільших німецьких талантів. Ліверпуль – топ-претендент на хавбека, зважаючи на звичну увагу клубних скаутів до Бундесліги в період роботи Юргена Клоппа.

У нинішньому сезоні Мелькаму Фрауендорф провів 20 матчів у Бундеслізі U-17 Зюд/Зюдвест, у яких забив 5 м'ячів і віддав 4 результативні передачі.

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