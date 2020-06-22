toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
ДИНАМО КИЕВ - КОЛОС РЕАЛ СОСЬЕДАД - РЕАЛ МАДРИД УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Ливерпуль заинтересовался талантом Хоффенхайма, – kicker

20:06 - Читати українською
Ливерпуль заинтересовался талантом Хоффенхайма, – kicker
Мелькаму Фрауэндорф / Getty Images

Талант немецкого Хоффенхайма Мелькаму Фрауэндорф попал в сферу интересов английского Ливерпуля.

16-летний атакующий полузащитник может перебраться на Туманный Альбион, сообщает kicker.

Клопп оценил состояние Милнера и Матипа – игроки травмировались в матче с Эвертоном

Фрауэндорф якобы размышляет об отъезде из Германии в ближайшее трансферное окно. Один из лидеров Хоффенхайма U-17, который также может сыграть на позиции левого вингера, считается одним из самых больших немецких талантов. Ливерпуль – топ-претендент на хавбека, учитывая привычное внимание клубных скаутов к Бундеслиге в период работы Юргена Клоппа.

В нынешнем сезоне Мелькаму Фрауэндорф провел 20 матчей в Бундеслиге U-17 Зюд/Зюдвест, в которых забил 5 мячей и отдал 4 результативные передачи.

Ліверпуль підвів Клоппа, а Челсі вихопив скарб – трансферна сага Вернера дарує сенсаційну розв'язку

blog_ava
Ребров прокомментировал слухи об интересе к Шведу и планирует подписать игроков из УПЛ
06:30
599
Теги
Трансферы Трансферы Чемпионата Германии Мелькаму Мелькаму Фрауэндорф Ливерпуль Ливерпуль Хоффенхайм Хоффенхайм Англия Трансферы Ливерпуля Трансферы Чемпионата Англии
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
26
мин
Манчестер Сити
22:00
Бернли
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук