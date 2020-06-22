Ливерпуль заинтересовался талантом Хоффенхайма, – kicker

Талант немецкого Хоффенхайма Мелькаму Фрауэндорф попал в сферу интересов английского Ливерпуля.

16-летний атакующий полузащитник может перебраться на Туманный Альбион, сообщает kicker.

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Фрауэндорф якобы размышляет об отъезде из Германии в ближайшее трансферное окно. Один из лидеров Хоффенхайма U-17, который также может сыграть на позиции левого вингера, считается одним из самых больших немецких талантов. Ливерпуль – топ-претендент на хавбека, учитывая привычное внимание клубных скаутов к Бундеслиге в период работы Юргена Клоппа.

В нынешнем сезоне Мелькаму Фрауэндорф провел 20 матчей в Бундеслиге U-17 Зюд/Зюдвест, в которых забил 5 мячей и отдал 4 результативные передачи.

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