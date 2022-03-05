Чемпіонат Англії 2021/22, 28-й тур

Лестер – Лідс – 1:0

Гол: Барнс, 67

Астон Вілла – Саутгемптон – 4:0

Голи: Воткінс, 9, Луїс, 44, Коутінью, 52, Інгз, 54

Бернлі – Челсі – 0:4

Голи: Джеймс, 47, Хаверц, 52, 55, Пулішіч, 69

Вулверхемптон – Крістал Пелас – 0:2

Голи: Матета, 19, Заха, 34 (пен)

Норвіч – Брентфорд – 1:3

Голи: Пуккі, 90+1 – Тоуні, 32, 52, 57

Ньюкасл – Брайтон – 2:1

Голи: Фрейзер, 12, Шер, 14 – Данк, 55

Програму дня в Англії відкривав поєдинок на Кінг Пауер Стедіум між Лестером і Лідсом. Цей матч став дебютним для Джессі Марша в якості головного тренера йоркширців – і перший млинець американця виявився гливким. Гості, попри величезну перевагу за кількістю ударів (19:7) та за їхньою гостротою (1,95 xG проти 0,33 у лестерширців), так і не змогли забити, а господарі реалізували чи не єдиний свій шанс.

На 67-й хвилині "лисиці" відкрили рахунок зусиллями Харві Барнса. Його гол і вирішив долю протистояння. Лестер святкує мінімальну перемогу.

Саутгемптон приїхав у Бірмінгем на матч проти Астон Вілли, згадавши старі добрі часи безнадійних розгромів з великоим рахунком. До 0:9 не дійшло, але чотири голи господарі відвантажили – причому рахунок було відкрито вже на 9-й хвилині Оллі Воткінсом. Після цього у воротах Форстера відзначились Дуглас Луїс, Коутінью та Інгз (а самі голи вийшли досить красивими). 4:0. Саме з цим рахунком зустріч і добігла кінця.

Аналогічні ціифри на табло побачили і на Терф Мур, де Челсі розкатав Бернлі. Лондонці впорались за 22 хвилини другого тайму – дубль в активі Хаверца, Джеймс виконав гол+пас. Цікаво, що лондонці стали першою за 7 років командою, якій вдалося забити тричі в перші 10 хвилин по перерві.

Норвіч у рідних стінах приймав Брентфорд. Гості не знали перемог в АПЛ протягом 8 матчів поспіль, але продовжити безвиграшну серію "джмелів" господарі не змогли. Бі більше – вони зазнали розгрому, причому всі три голи у їхні ворота провів Тоуні. Айвен відкрив рахунок в середині першого тайму, а на старті другого Норвіч подарував йому два пенальті. Ідеальне самогубство "канарок" розмочив Пуккі, який забив гол престижу. 1:3.

Вулверхемптон на своєму полі зазнав поразки від Крістал Пелас, не зумівши вклинитись у боротьбу за ЛЧ. Потужна оборона "вулвз", яка рідко пропускала бодай один гол, цього разу ковтнула два ще до перерви – Матета на 19-й хвилині відкрив рахунок, а Заха з пенальті на 34-й подвоїв перевагу "орлів". Більше в цьому матчі не забивали. 0:2 – лондонці святкують перемогу.

Ньюкасл продовжує набирати оберти. Цього разу "сороки" переграли Брайтон, який вийшов на поле у жовто-синіх футболках – до речі, гроші з їхнього продажу підуть на допомогу Україні. Господарі відкрили рахунок на 12-й хвилині зусиллями Фрейзера, а а 14-й він же асистував Шеру – гості ж зуміли відіграти всього один гол. У підсумку, фінальний свисток зафіксував перемогу тайн-вірців з рахунком 2:1. Безпрограшна серія підопічних Едді Хау в АПЛ досягла 8 матчів.