Юрген Клопп здобув нагороду найкращого тренера місяця. У січні його команда виграла три з трьох матчів АПЛ. Для Клоппа це десятий "тренер місяця" в кар'єрі. Серед чинних наставників стільки ж має Девід Мойєс, а Хосеп Гвардіола на один більше.

Найкращим гравцем обрали підопічного Клоппа – Діогу Жоту. Форвард Ліверпуля відзначився 3 голами та 2 асистами. Для 27-річного португальця це дебютна нагорода.

3 goals and 2 assists last month.



Congratulation to January's @premierleague Player of the Month, @DiogoJota18.#FC24 pic.twitter.com/WFmFNOwvBL — EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) February 16, 2024

"Хет-трику" Ліверпуля завадив Оскар Бобб з Ман Сіті. Найкращим голом за місяць визнали удар 20-річного хавбека Ман Сіті у матчі проти Ньюкасла.

Enjoy the masterpiece in all its glory ? pic.twitter.com/ZY1tKMuIIT — Premier League (@premierleague) February 16, 2024

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