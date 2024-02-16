Клопп вдесяте став тренером місяця АПЛ, форвард Ліверпуля забрав нагороду гравця – хет-трику завадив резервіст Ман Сіті
Представники Ліверпуля забрали індивідуальні нагороди за підсумками січня.
Юрген Клопп здобув нагороду найкращого тренера місяця. У січні його команда виграла три з трьох матчів АПЛ. Для Клоппа це десятий "тренер місяця" в кар'єрі. Серед чинних наставників стільки ж має Девід Мойєс, а Хосеп Гвардіола на один більше.
Найкращим гравцем обрали підопічного Клоппа – Діогу Жоту. Форвард Ліверпуля відзначився 3 голами та 2 асистами. Для 27-річного португальця це дебютна нагорода.
"Хет-трику" Ліверпуля завадив Оскар Бобб з Ман Сіті. Найкращим голом за місяць визнали удар 20-річного хавбека Ман Сіті у матчі проти Ньюкасла.
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