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Ліверпуль вирішив повернути Груїча – він провів 2 роки в Бундеслізі

10:19 230 Читать на русском
Ліверпуль вирішив повернути Груїча – він провів 2 роки в Бундеслізі
Марко Груїч (ліворуч) / dpa

Півзахисник берлінської Герти Марко Груїч новий сезон повинен розпочати в складі англійського Ліверпуля, якому і належать права на серба.

24-річний центрхав повернеться на Енфілд після сезону 2019/20. Про це спортивний директор Герти Міхаель Претц розповів у коментарі Goal.

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"Влітку Груїч повернеться у Ліверпуль, без сумніву. Думаю, дворічна оренда пішла всім на користь – Ліверпуль отримає досвідченого виконавця з ігровою практикою", – заявив функіонер.

У нинішньому сезоні Марко Груїч провів 25 матчів у Бундеслізі, в яких забив 4 м'ячі та оформив 1 асист. Сербський хавбек із 2016 року перебуває на контракті з Ліверпулем, але зіграв за "червоних" лише 14 поєдинків. Останні два сезони він провів у Берліні.

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