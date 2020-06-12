Клопп – про перемогу над Блекберном з рахунком 6:0: Ліверпуль мусив довести, що готовий до АПЛ

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував перший за 3 місяці матч команди. "Червоні" у спарингу розбили Блекберн з рахунком 6:0.

"Наш виступ був дуже хорошим. Форма важлива, звичайно, і тому подібні речі, але тут справа в ставленні, в обсязі роботи. Для нас це було не тільки тренування, але і важливе випробування.

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У першій грі нам не потрібно було демонструвати свій найкращий футбол. Ми повинні були довести, що ми готові до АПЛ, що ми готові захищатися, що ми готові знаходити рішення для проблем або складних ситуацій. Ось якими ми повинні були бути, і я побачив це сьогодні. Хлопці справді постаралися.

І ми виглядали добре, майже з самого початку. Так, нам потрібно знову звикати грати проти глибокої оборони. Час від часу Блекберн тиснув, тому нам також варто попрацювати і над високим пресингом. Контрпресинг був чудовий, футбол був дуже хороший, як і голи. Це був дійсно хороший день. Я дуже вдячний, що Блекберн приїхав сюди, і ми змогли все це організувати. Я бажаю їм всього найкращого", – цитує Клоппа прес-служба Ліверпуля.

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