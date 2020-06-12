Ливерпуль решил вернуть Груича – он провел 2 года в Бундеслиге

Полузащитник берлинской Герты Марко Груич новый сезон должен начать в составе английского Ливерпуля, которому и принадлежат права на серба.

24-летний центрхав вернется на Энфилд после сезона 2019/20. Об этом спортивный директор Герты Михаэль Претц рассказал в комментарии Goal.

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"Летом Груич вернется в Ливерпуль, без сомнений. Думаю, двухлетняя аренда пошла всем на пользу – Ливерпуль получит опытного исполнителя с игровой практикой", – заявил функионер.

В нынешнем сезоне Марко Груич провел 25 матчей в Бундеслиге, в которых забил 4 мяча и оформил 1 ассист. Сербский хавбек с 2016 года находится на контракте в Ливерпуле, но сыграл за "красных" лишь 14 поединков. Последние два сезона он провел в Берлине.

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