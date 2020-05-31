Рекордні інвестиції та трансфери, клоунська репутація і посткарантинне диво – як у Берліні народжується суперклуб

Герта – головний ньюзмейкер Бундесліги цього сезону. Прихід потужного інвестора, найбільші в Європі витрати на зимовому трансферному ринку, 4 тренери, коронавірусні скандали. І все це на фоні захмарних планів і амбіцій.

Герта будує грандіозний проєкт – у клуб прийшли великі гроші

Минулого літа в Герту вклався відомий бізнесмен Ларс Віндхорст. Він одразу оформив перший транш у розмірі 125 мільйонів євро, а восени, додавши ще 100 млн, викупив максимально доступний пакет – 49,9% акцій (правило 50+1 в дії). Це рекордні в історії німецького футболу фінансові вливання.

Віндхорст – раціональний бізнесмен, який ще до повноліття створив першу успішну компанію. Він не має особливого пієтету до футболу, не намагається використати клуб для відбілення репутації. Герта для нього – звичайний бізнес-проєкт. Тому всі рішення повинні прийматися з огляду на фінансову вигоду.

Інвестор заявив про намір побудувати суперклуб європейського масштабу. Такі є в Парижі, Лондоні, Мадриді, Римі, а в Берліні – лише прекрасні умови, якими поки що ніхто не скористався. "Герта заробляє 50 млн євро від реклами та продажу послуг. Порівняйте це з 200 млн євро, які отримує ПСЖ – так ви зрозумієте, наскільки великий потенціал має Герта", – казав рік тому Віндхорст.

Він отримав два місця в раді директорів, куди запрошує знаменитих персон. Спершу зробив ставку на Юргена Клінсманна, а після сварки з екс-тренером Бундестім дав роботу одіозному Єнсу Лєманну. Попри це, він не вимагає революції в керівництві – символ клубу Міхаель Преетц зберіг посаду спортивного директора, ставши вірним прибічником ідей Віндхорста.

"Стара дама" взимку стала королевою Європи

"Ми не ставимо жодних обмежень, ми готові витрачати гроші для досягнення цілей. Це не божевілля, у перспективі все окупиться", – запевняє Ларс. У Берліні вже мислять зовсім іншими категоріями та сумами. Активно планується нова 55-тисячна арена за 270 мільйонів євро. Перша спортивна ціль – вийти та закріпитися в Лізі чемпіонів.

З новим інвестором Герта за рік тричі побила свої трансферні рекорди та здійснила 5 з 6 найдорожчих придбань в історії клубу. Влітку 2019-го за 20 млн прийшов Доді Люкебакіо, який минулого сезону забив хет-трик Баварії на Альянц-Арені.

На зиму в запасі залишилося близько 75 мільйонів євро – в січні вони розлетілися по Європі: Кшиштоф Пйонтек з Мілана, Лукас Тузар з Ліона (приєднається до Герти влітку), Матеус Кунья з РБ Лейпциг і Сантьяго Аскасібар зі Штутгарта. "Стара дама" стала королевою трансферного вікна, витративши найбільше на континенті.

Складалося враження, що Герта, отримавши в розпорядження великі кошти, витратила їх без чіткого плану. Щоб заявити про свої амбіції. Щоб створити видимість прогресу. Спроби підписати Джаку, Гьотце та Дракслера почергово провалилися, і клуб в останній момент накинувся на те, що було доступне.

У підсумку все виявилося не так погано. Аскасібар відразу став основним, Пйонтек (дуже сумнівна інвестиція) програє конкуренцію за місце в основі, але забив вже 4 голи, а Кунья за декілька місяців став найкращим гравцем команди. Навіть Люкебакіо, який вважався невдалим новачком, поступово освоюється. І дуже важливо, що їм всім до 25 років – великі перспективи для росту.

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Клоунада й удари по репутації

Герта протягом цього сезону нагадує цирк. Клуб змінив трьох тренерів (Човіч, Клінсманн, Нурі) і влип у три коронавірусні скандали. Замість того, аби поступово набувати солідності та публічної поваги, берлінці перетворилися на посміховисько.

Запрошення Юргена Клінсманна на керівну посаду, а потім і на тренерський місток, можна було зрозуміти. Досвідчений іменитий тренер, який відповідає амбіціям клубу та в будь-якому разі виведе його на перші сторінки спортивної преси. І починалося все непогано – Клінсі зібрав якісний штаб і трішки налагодив оборону після посереднього Анте Човіча. Інцидент з забутою в США тренерською ліцензією теж не псував картину.

Однак Клінсманн несподівано подав у відставку через Facebook, звинувативши всіх на світі. Найбільше дісталося Міхаелю Преетцу. Юрген хотів бути менеджером і всім керувати, а спортдир звик вставляти свої 5 копійок, підказуючи гравцям з лави запасних. Поведінка Клінсі розлютила Віндхорста: "У бізнесі потрібно бути дорослою людиною, а він діяв наче підліток". Потім у пресу потрапив щоденник Клінсманна, де він розкритикував гравців.

Під час коронавірусної паузи столичний клуб ще не раз був головною темою для журналістів. Саломон Калу зганьбив себе і всю команду в прямому етері, показавши, що в Герті не дотримуються правил дистанціювання. Ведад Ібішевіч обурювався, чому він повинен погоджуватися на зменшення зарплати на період пандемії.

Новий член правління Єнс Лєманн закликав негайно повернути вболівальників на трибуни. А після відновлення Бундесліги футболісти Герти наплювати на всі рекомендації та святкували голи з обіймами і поцілунками.

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Герта створила карантинне диво – в чому секрет

На початку квітня Герту очолив Бруно Лаббадіа – посередній тренер, який з літа залишався без роботи. Серйозних успіхів він не мав і переважно рятував команди від вильоту. Призначення сприймалося скептично, але для берлінців такий профайл був актуальним – вони лише на 6 очок випереджали небезпечне 16 місце.

Hertha BSC in the Bundesliga since the restart:



4 games

3 wins

1 draw

0 defeats



Goals: 11

Conceded: 2

Clean sheets: 3



PUM. PUM. PUM. pic.twitter.com/pjbJVGG4UW — Squawka Football (@Squawka) May 30, 2020

За два тижні після виходу з карантину Герта перетворилася в претендента на єврокубки. 10 очок у 4 турах, 3 "сухі" перемоги. У травневій турнірній таблиці "стара дама" на другому місці (після Баварії) – як за очками так і за якістю створених моментів. Розгром Хоффенхайма скидався на випадковість і пояснювався везінням, однак хороші результати зберігаються, а Герта від матчу до матчу демонструє хороший футбол.

В чому ж секрет Бруно Лаббадіа? Виділимо декілька складових успіху.

1. Ігрова ідея, кістяк і баланс

Лаббадіа оперативно поставив команді позиційну гру з акцентом на володіння м'ячем (до Бруно – 46%; з Бруно – 52,5%). Під керівництвом нового тренера команда розташовується вище, діє помітно сміливіше. Пресинг став активнішим (PPDA до Бруно – 13; PPDA з Бруно – 9,54) і збалансованіший. Герта створює більше моментів (xG на матч до Бруно – 1,2; xG на матч з Бруно – 2,2).

Покращення атакувальних показників не шкодить обороні Герти. У перших чотирьох матчах після карантину команда тричі зберегла свої ворота "сухими". І це при тому, що основні центрбеки Штарк і Рекік перебувають в лазареті. Боята й Торунаріга чудово себе проявляють, особливо в єдиноборствах на другому поверсі (18 виграних дуелей з 29).

Досі Герта не могла знайти баланс – це було однією з головних проблем. Анте Човіч не зумів вибудувати нормальну гру в захисті, за керівництва Юргена Клінсманна просіла атака, з Александером Нурі берлінці пропустили 11 голів за 4 матчі. Тепер в порядку і оборона, і атака.

Розбита Клінсманном команда знову має чітку структуру з лідерами в кожній лінії. Ярштайн, Боята, Шелбред, Ібішевіч – досвідчена центральна вісь. Кістяк, який забезпечує стабільність. Особливо Ведад Ібішевіч. Клінсі та Нурі його списали, а Лаббадіа повірив і не пошкодував. Боснієць настріляв 2 голи та 2 асисти у двох перших матчах.

2. Фізична готовність

Лаббадіа завжди прагне закласти своїм підопічним хорошу фізичну підготовку – у Вольфсбурзі його порівнювали з Феліксом Магатом. Перед рестартом чемпіонату фахівець дав гравцям Герти велике фізичне навантаження, намагаючись підвести команду до матчів у солідній формі. Sport Bild розповідає, що Лаббадіа придумував нестандартні вправи на реакцію та координацію для безконтактних тренувань у групах.

До приходу 54-річного тренера "стара дама" була третьою найгіршою в чемпіонаті за подоланою дистанцією. Бруно додав інтенсивності – результати його роботи вже помітні. Герта чи не найкраще біжить у перших посткарантинних турах Бундесліги, а 9 з 11 голів забила в других таймах. Лаббадіа – перший тренер берлінців з 2002-го, який стартував з двох перемог і не зазнав жодної поразки у чотирьох прем'єрних матчах.

3. Зв'язок з футболістами

Лаббадіа зібрав лідерів роздягальні Герти та презентував їм свій план. Гравці відчули довіру та отримали додаткову мотивацію. "Для нас всі важливі. Ми розраховуємо на всіх", – Бруно протиставляє себе Клінсманну, який розпочав з тотальної чистки складу.

Він шукає особистий підхід до кожного гравця. Аскасібару та Куньї, наприклад, порадив причепити на базі фото своїх сімей для підвищення мотивації. Як інформує Kicker, Лаббадіа проводить багато особистих розмов з гравцями, активно залучає відеоаналіз, наочно демонструє кожному помилки. "Команді потрібна підтримка", – каже новий тренер. І він дає цю підтримку.

У перерві берлінського дербі асистент і відеоаналітик його штабу підготували для команди нарізки з рекомендаціями, як футболісти можуть використовувати вільні зони в редутах Уніона. Гравці уважно вислухали й відвантажили супернику 4 голи за тайм.

Німецька преса пише, що коуч живе виключно між готелем і клубною базою та фанатично працює по 15 годин на день. "Він приніс у клуб відмінну професійну етику. Всі рівняємося на нього", – зізнається Міхаель Преетц. А ще Лаббадіа збиває надмірні амбіції: "Ми багато працюємо, вдосконалюємо гру, але водночас знімаємо тиск з гравців. Не все може працювати ідеально з перших днів".

4. Довіра талантам

У Герти далеко не все в порядку зі складом. Лазарет переповнений: Аскасібар, Штарк, Рекік, Платтенхардт, Вольф, Крафт. Самоусунувся Калу. Але це не відбивається на результатах. Лаббадіа знайшов внутрішні резерви, а також почав активно підпускати до першої команди молодь.

19-річний Єссік Нганкам дебютував проти Хоффенхайма. 18-річний Лазар Самарджіч – проти Уніона. 18-річний Мартон Дардаї та 17-річний Лука Нетц вперше потрапили на лаву запасних у Бундеслізі. Юні Омар Рекік і Юліан Альбрехт тренуються з основою.

Лаббадіа працює на майбутнє, хоча йому самому майбутнє в клубі не гарантоване. Навіть якщо Бруно виведе "стару даму" в єврокубки (бракує 4 очок). Спад результатів неминучий, а керівництву Герти рано чи пізно захочеться зіркового тренера з ім'ям. Той же Ніко Ковач цілком може отримати пропозицію з рідного Берліна – в Баварії не вийшло, але його продовжують пов'язувати з елітними клубами.

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