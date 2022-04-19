Ліверпуль без проблем розібрався з Ман Юнайтед (4:0) у перенесеному матчі 30-го туру АПЛ. Читайте звіт про поєдинок на "Футбол 24".

Матч Ліверпуль – Манчестер Юнайтед стартував о 22:00 за Києвом. У випадку перемоги мерсисайдці ставали лідером АПЛ при наявності в Ман Сіті гри в запасі. "Червоні дияволи" все ще сподіваються на фініш у зоні ЛЧ – відставання від Тоттенхема складало три очки. Крім того, МЮ мріяв про реванш за ганьбу в першому колі. Тоді Ліверпуль розніс підопічних ще Уле Гуннара Сульшера з рахунком 5:0.

Ральф Рангнік зіткнувся з кадровою катастрофою – поза грою опинилися Варан, Кавані, Шоу та Фред. До відсутності Грінвуда вже звикли, а сьогодні стало відомо і про втрату Роналду. Напередодні у Кріштіану помер новонароджений син – очевидно, що в такій ситуації вихід португальця на поле був неможливим.

Ліверпуль одразу заволодів м'ячем, підключаючи до розіграшів навіть Аліссона. Голкіпер двічі технічно зіграв у власному штрафному, зірвавши овації публіки на Енфілді. І перша ж атака Ліверпуля завершилася голом Луїса Діаса вже на 5-й хвилині. Гол створило тріо господарів – Мане запустив Салаха у прорив, Мохамед прострілив на колумбійця, а той пробив повз Де Хеа. Ідеальний старт для команди Клоппа.

Ліверпуль – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція матчу АПЛ

На 7-й хвилині фанати влаштували хвилину оплесків на знак підтримки Кріштіану Роналду, висловивши свою солідарність з португальцем у важку для нього хвилину. Долучився навіть Юрген Клопп.

Тут же Рангнік змушений був знімати Поля Погба. Француз травмувався і, накульгуючи, пішов з поля. Замість нього вийшов Лінгард. Все пішло не за планом Манчестер Юнайтед з самого початку.

Ліверпуль продовжував "возити" МЮ і подвоїв рахунок на 22-й хвилині. Фантастична комбінація мерсисайців увінчалася розкішним пасом Мане на Салаха і ударом останнього повз Де Хеа. 2:0 – фанати Юнайтед на трибунах нагадували героїв з мемів, а на сера Алекса Фергюсона було боляче дивитися.

Діас забив третій м'яч, але перебував у очевидному офсайді. Перший сейв Де Хеа на 44-й хвилині – обидва попередні удари у площину завершилися голами. Підопічні Клоппа кілька днів тому змели Ман Сіті в першому тайм півфіналу Кубка Англії – сьогодні було щось дуже схоже, тільки мерсисайдці обмежилися двома м'ячами. МЮ на полі просто не було – жодного удару навіть у бік воріт Ліверпуля і тільки один фол. Команда Клоппа була кращою на дві голови.

У другому таймі "червоні дияволи" додали – команда Рангніка і близько не була такою безнадійною, як до перерви. Ліверпуль все ще більше контролював м'яч, але і біля воріт мерсисайдців з'явилася небезпека. Подвійний сейв видав Аліссон, парирувавши удари Рашфорда і Еланги впритул! Лайнсмен зафіксував офсайд, якого не було – гол був би зарахований. На висоті був кіпер Ліверпуля.

Не забиваєш – отримуй. Буквально в наступній атаці команда Клоппа забила. Робертсон відібрав м'яч, промчав півполя і віддав наліво на Діаса. Луїс відпасував у центр, де вже чатував Мане. Садьйо ударом у дотик поклав у дальній кут. 3:0 – як по нотах. Салах, Мане та Діас оформили по гол + пас.

І навіть це було не все. Робертсон відібрав м'яч у молодого Межбрі, який щойно вийшов на поле. Ендрю віддав на Жоту, а той – на Салаха, який підсік над Де Хеа і оформив дубль. Це була крапка. У першому колі було 5:0, сьогодні – "тільки" 4.

Ліверпуль вийшов на перше місце АПЛ, а в неділю зіграє дербі проти Евертона. У підопічних Клоппа 76 очок – Ман Сіті має 74 і гру в запасі. МЮ опустився на 6 місце – 54 бали. Тоттенхем має на 3 пункти більше і на гру менше.