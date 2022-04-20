Підопічні Клоппа без жоодних зусиль відвантажили супернику два голи до перерви. Салах спочатку асистував Діасу, а потім сам скористався елегантним закиданням Мане.

Ліверпуль знову розбив Манчестер Юнайтед і став лідером АПЛ – фанати підтримали Роналду, бенефіс Салаха, Діаса та Мане

По перерві Ліверпуль дав супернику хвилин 15 відносної свободи, але мляві атаки МЮ не принесли жодного результату. Натомість "червоні" свої моменти реалізовували. Мане одним дотиком замкнув передачу Діаса, який чудово підмінив Жоту. Сам португалець вийшов на заміну і допоміг Салаху оформити дубль – 4:0.