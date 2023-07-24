Бразилець може не перебратись до Саудівської Аравії через його собак – французьких бульдогів, інформує Transfer News.

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Все через те, що порода заборонена у Саудівській Аравії та вважається "небезпечною та агресивною". Цікаво, що перехід Фабінью до Аль-Іттіхада був начебто узгоджений, а Ліверпуль мав отримати за свого опорника 40 млн євро.

Зазначимо, що бразилець провів 49 матчів за мерсисайдців у минулому сезоні, в яких відзначився 2 асистами.

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