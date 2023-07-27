Фабиньо не попал в заявку Ливерпуля на сингарпурское турне.

Опорный полузащитник Фабиньо остался в Англии, в то время как его команда отправилась в Сингапур на турне. Об этом информирует ВВС. В турнире "красные" сыграют с Лестером 30 июля и Баварией 2 августа.

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Ранее Фабиньо остался дома, когда Ливерпуль отправился в Германию на предсезонный сбор. Сообщалось, что 14 июля саудовский Аль-Иттихад сделал по нему предложение в размере 40 млн фунтов стерлингов.

Фабиньо выступает за "красных" с июля 2018 года. Он пришёл из Монако за 39 млн фунтов стерлингов, и в 219 матчах за мерсисайдцев забил 11 мячей.

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