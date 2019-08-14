"Ходив неголений, у потертих джинсах, запізнювався на тренування": чому варто прочитати бестселер про Юргена Клоппа

"Футбол 24" прочитав книгу Ральфа Хонігштайна про Юргена Клоппа під назвою Bring the Noise ("Пошумимо") і виділяє найважливіші моменти.

Заздалегідь вирішена доля

Батько Клоппа був схиблений на спорті і наполягав на тому, щоб його молодша донька присвятила всю себе спортивному саморозвитку. Ізольда, старша сестра Юргена, була першою дівчинкою у Глаттені, яка займалася футболом. Батько Норберт змушував юну Ізольду тренувати удари головою вже в п'ятирічному (!) віці. Якщо координація її тіла була неправильною, або вона піднімала руки занадто високо, батько, у якості покарання, відправляв доньку бігти коло по стадіону. Після народження Юргена, третьої дитини у сім'ї Клоппів, Ізольда зітхнула з полегшенням – вся увага батька перемкнулася на хлопчика. Спортивна доля Юргена Клоппа була вирішена заздалегідь.

Одкровення

У сезоні 1995/96 Майнц пас задніх у другій Бундеслізі і шукав нового тренера. Очолити аутсайдера в безнадійній ситуації погодився Вольфганг Франк – невідомий, на перший погляд, наставник. Але саме він згодом серйозно вплине на молодого Клоппа. Рішення Франка під час того провального сезону перейти на гру без "чистильника" преса і громадськість спочатку визнали божевіллям, адже в той час у Німеччині не можна було навіть уявити команду без ліберо. Всі клуби і збірна Німеччини ще з часів Беккенбауера у 70-х грали тільки так.

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Але після переходу на нову "колію" Майнц став найкращою командою другого кола Бундесліги і зберіг прописку в дивізіоні. Для Клоппа нова тактика стала божественним одкровенням: "Я усвідомив, що завдяки нашій тактиці ми обігрували команди з більш сильним складом. Результат перестав залежати від нашої майстерності. До цього ми думали, що оскільки ми аутсайдери, то завжди будемо програвати".

Становлення Клоппа-тренера

Тож коли через рік Майнц потрапив до тренерських рук Дітмара Константіні, Клопп-гравець не сприйняв методи роботи австрійця. Константіні вибудовував у команді ігрову систему з четвіркою захисників і ліберо. Юргена це люто дратувало, і в розмовах з клубним керівництвом він прямо заявляв, що Константіні нічого не тямить у тактиці. Генеральний директор Майнца Крістіан Хайдель: "Саме тоді я і зрозумів, що рано чи пізно Юрген стане тренером".

Як Майнц заробляв на Клоппі

У 2005 році Клопп був зіркою Майнца вже в якості головного тренера. І клуб користувався популярністю Юргена: завдяки відкритості молодого фахівця "карнавальники" знаходили спонсорів і продавали квитки понад норму. Ефект Юргена заповнював увесь стадіон, і клуб міг дозволити собі платити тренеру команди-аутсайдера суму з шістьма нулями.

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"Було багато тренерів Бундесліги, які не отримували такі гроші. Клопп – рекламна вивіска Майнца, цей ефект неможливо виміряти грошима. Він був більше, аніж просто тренер команди", – відзначає автор книги, Рафаель Хонігштайн.

Правила Клоппа у першому чемпіонському сезоні

У сезоні 2010/11 дортмундська Борусія взяла чемпіонство після дев'ятирічної перерви. Опісля передсмертного стану клубу у попередні роки через фінансові причини "Срібна салатниця" стала незвичайною подією. Напередодні того сезону Клопп попросив своїх гравців підписатися під обіцянкою, яка містила сім правил. Гравці BVB погодилися на "безумовну відданість", "пристрасну відданість", "прагнення вигравати, незалежно від рахунку", готовність "підтримувати один одного", готовність "приймати допомогу", готовність "віддати всі свої якості команді", готовність "взяти на себе відповідальність".

У тому першому сезоні Борусія жила за фіксованим розпорядком.

– Понеділок був днем відпочинку;

– Вівторок: тренажерна зала, спринтерські забіги, чотиристоронні ігри, оформлені як турнір;

– Середа: 11 на 11, два тайми по десять хвилин. Перед цим – розминка з перепасовкою;

– Четвер: відпрацювання ударів по воротах. Для всіх, включаючи захисників;

– П'ятниця: відпрацювання стандартних положень. Штрафні, але в основному кутові. Ті ж дві команди відпрацьовували контратаки на дуже маленькому полі. Причому рахунок зберігався протягом усього сезону;

– Субота – день офіційного матчу;

– Неділя – день відновлювальних занять.

Тиск із команди знімався за допомогою заборони загадувати про ймовірну перемогу в Бундеслізі. Заборона поширювалася не тільки на команду, а й на весь клуб.

Досвід роботи журналістом та експертом

Це сталося перед сезоном 1990/91. Місцевий телеканал SAT1 став спонсором Майнца, і незабаром один із гравців команди почав стажуватися у спортивній передачі. Юрген брав інтерв'ю у сноубордисток, своїх майбутніх колег та інших спортсменів.

Головним досягненням Клоппа-журналіста стало інтерв'ю з головним тренером франкфуртського Айнтрахта Драгославом Степановічем. Франкфуртська команда брала участь у чемпіонських перегонах, і наставник команди відмовлявся від спілкування з медіа перед заключним туром чемпіонату. Але для Клоппа сербський тренер зробив виняток, оскільки Юрген грав під керівництвом "Степи" за Рот-Вайсс кількома роками раніше. Саме Юрген отримав єдине у всій Німеччині передматчеве інтерв'ю від Степановіча.

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Стажування Клоппа на SAT1 тривало три місяці, але після його завершення Юрген продовжив навідуватися до колишніх колег.

Пізніше, у 2006 році, перед ЧС-2006 Юрген в якості тренера з другої Бундесліги став експертом телеканалу ZDF. Успіх Клоппа за допомогою сенсорного екрану в студії змінив вікові уявлення про основні вимоги до тренера. "Якщо ви грали у вищому дивізіоні, то повинні стати тренером команди вищого дивізіону. Якщо ви грали в другому дивізіоні, то повинні стати тренером команди другого дивізіону".

Після аналітичних виступів Клоппа на ТБ ті ж Томас Тухель і Юліан Нагельсманн зрозуміли, що їхні обмежені практичні навички не були обов'язковою умовою прогресу. Клуби Бундесліги теж почали придивлятися до тренерів з нижчих дивізіонів.

Міг тренувати Баварію і Манчестер Юнайтед

У січні 2008 року Улі Хьонесс повідомив Клоппа про те, що Баварія розглядає його в якості запасного варіанту на пост головного тренера команди. У підсумку Баварія обрала іншого Юргена – Клінсманна, і, на думку Хайделя, для Клоппа це рішення мюнхенського клубу стало величезним ударом. До пропозиції дортмундської Борусії залишалося якихось кілька місяців...

У тому ж 2008-му інтерес до Клоппа-тренера проявляли Кельн і Гамбург. Але якщо з "цапами" у Юргена просто не зрослося, то представники "динозаврів" проявили щодо тренера Майнца по-справжньому зневажливе ставлення. Ключовим фактором відмови від запрошення Клоппа у Гамбург стали звіти спеціальних скаутів. У досьє HSV на Клоппа йшлося, що Юрген "ходив неголеним, запізнювався на тренування, був одягнений в потерті джинси і грубо розмовляв зі спортивними журналістами".

Згодом невдача Гамбурга в питанні запрошення Клоппа перетворилася в самій Німеччині на фольклор і почала порівнюватися з історією менеджера Decca Records Діка Роу, який свого часу відмовив початківцям The Beatles.

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У 2014 році віце-президент Манчестер Юнайтед намагався переконати Клоппа стати наступником Девіда Мойєса. У той час Юрген розумів, що настав час змін, але варіант із переїздом на Олд Траффорд здався тренеру "непривабливим". У квітні того ж року Клопп повідомив Хансу-Йоахіму Ватцке про рішення залишитися в Борусії ще на один сезон.

А ще...

Книга буквально кишить різноманітними історіями про Клоппа-тренера і Клоппа-людину, які знімають з Юргена всі маски:

– про те, як Клопп вітав маму клубного співробітника Майнца з 90-річчям;

– про те, як мив клубний автобус після поразки в конкурсі;

– про те, як дзвонив уболівальникам, які відмовились від придбаних квитків у VIP-ложу, і намагався їх переконати повернутися;

– про те, як уникнув штрафу у 500 євро через запізнення на тренування – правило, яке сам же запровадив;

– про те, як передбачав провал Маріо Гьотце у Баварії;

– про те, як кричав на главу суддівського корпусу УЄФА П'єрлуїджі Колліну через суддівство Ніколи Ріццолі у фіналі ЛЧ-2013.

До уваги українського читача

У книзі згадуються два українські футбольні клуби (нізащо не вгадаєте, яких!) і національна збірна України.

– Карпати – у контексті протистояння з дортмундською Борусією у Лізі Європи 2011/12. "Група з ПСЖ, Севільї і львівських Карпат виявилася занадто сильною, а Борусія була занадто недосвідченою..." (стор. 203)

– Шахтар – у контексті протистояння з дортмундською Борусією в Лізі чемпіонів 2012/13. "У Дортмунді не було проблем, щоб відправити Шахтар у нокаут в наступному раунді – завжди добре грати проти росіян або українців, коли у них ще зимова пауза", – каже Ватцке". (стор. 214)

– збірна України – у контексті протистояння з Німеччиною за путівку на ЧС-2002. "Команді [Німеччини] загрожувала небезпека невиходу на ЧС-2002 після нічиєї 1:1 в першому матчі плей-офф проти України". (стор. 243)

Підіб'ємо підсумки

Рафаель Хонігштайн постарався на славу і явив світові велику працю, яка займе чільне місце в історії футбольної публіцистики. 95% книги займає "німецький період" Клоппа, і це добре – в Англії завжди встигнуть розписати "англійський період".

З недоліків варто відзначити не переклад на російську мову, а погану роботу коректора (одні і ті ж прізвища зустрічаються з різним написанням, назви клубів періодично неправильно відмінюються, у назвах міст – як у випадку з Аахеном – зникає одна з перших літер; періодично переклад занадто вже буквальний ("наш стиль" замість "свій стиль" і так далі) і байдуже ставлення самого видавництва до німецьких назв, які містять діакритичні знаки. У підсумку на місці умляутів (літер з крапочками) в різних німецьких назвах стоять кириличні м'які знаки. Виглядає все це якось несолідно. І все ж на це можна і потрібно заплющити очі. Бо зміст того вартий.

ДОВІДКА

Рік виходу книги у Великій Британії та Німеччині: 2017

Рік виходу перекладу в Україні: 2018

Видавництво в Україні: "Вундертім" (Харків)

Мова перекладу: російська

Автор перекладу на російську мову: С.Саєнко

Тираж книги в Україні: 1000 примірників

Середня ціна: 340 гривень

Кількість сторінок: 297

Наша оцінка: 8,5 / 10. Must read.

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