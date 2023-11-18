В академії Арсенала з'явився забивний форвард, який вже вражає результативністю.

Зустріч між "канонірами" та Ліверпулем у чемпіонаті серед юнаків закінчилась побиттям мерсисайдців з рахунком 3:14. Вразила не тільки блискуча перемога Арсенала, а й один з футболістів команди.

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Як інформує Mirror, форвард "канонірів" Чідо Обі-Мартін забив 10 із 14 голів. Йому вдалося оформити три хет-трики за гру. Наставник Арсенала Мікель Артета уважно стежить за 15-річним гравцем. Нещодавно Обі-Мартін навіть брав участь у тренуванні з першою командою.

Чідо Обі-Мартін також виступає за національну збірну Данії U-17.

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