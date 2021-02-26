Хавбек ліг під ніж після отриманої травми у матчі проти Евертона та розпочав процес реабілітації, повідомляє офіційний сайт Ліверпуля.

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Термін відновлення поки не називається, але точно відомо, що на гравця не розраховують щонайменше до завершення березневої перерви на матчі збірних. Таким чином, Хендерсон може повернутись до гри не раніше квітня. Англійські ЗМІ вказують, що хавбек відновиться лише до травня.

До слова, капітан Ліверпуля провів 28 матчів у поточному сезоні у всіх турнірах, записавши гол та асист до свого активу.

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