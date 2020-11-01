Проблеми у центрі захисту можуть змусити Ліверпуль вийти на трансферний ринок вже взимку.

Мерсисайдський клуб цікавиться 20-річним оборонцем амстердамського Аякса Перрі Схюрсом, повідомляє Mirror. Ліверпуль шукає заміну Вірджилу ван Дейку, який через розрив передньої хрестоподібної зв'язки під час матчу з Евертоном може більше зовсім не зіграти у нинішньому сезоні.

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За інформацією джерела, головного тренера "червоних" Юргена Клоппа вразила гра Схюрса в матчі Ліверпуля з Аяксом (1:0) на груповому етапі Ліги чемпіонів УЄФА. Повідомляється, що перехід футболіста може відбутися в зимове трансферне вікно.

До слова, Схюрс перейшов у Аякс влітку 2018 року. До цього він захищав кольори Фортуни Ситтард, вихованцем якої є. За амстердамський клуб уже провів 29 матчів, став автором 2 забитих м'ячів і заробив 2 жовті картки.

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