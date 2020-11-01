Проблемы в центре защиты могут заставить Ливерпуль выйти на трансферный рынок уже зимой.

Мерсисайдский клуб интересуется 20-летним защитником амстердамского Аякса Перри Схюрсом, сообщает Mirror. Ливерпуль ищет замену Вирджилу ван Дейку, который из-за разрыва передней крестообразной связки во время матча с Эвертоном может больше не сыграть в нынешнем сезоне.

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По информации источника, главного тренера "красных" Юргена Клоппа поразила игра Схюрса в матче Ливерпуля с Аяксом (1:0) на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА. Сообщается, что переход футболиста может состояться в зимнее трансферное окно.

К слову, Схюрс перешел в Аякс летом 2018 года. До этого он защищал цвета Фортуны Ситтард, воспитанником которой он является. За амстердамский клуб уже провел 29 матчей, стал автором 2 забитых мячей и заработал 2 желтые карточки.

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