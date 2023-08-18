У черговому епізоді подкасту про Фентезі англійської Прем'єр-ліги журналісти "Футбол 24" поділилися враженнями від першого туру АПЛ та результатами обраних ними команд.

Зокрема, вони були неготові до несподіваних рішень головного тренера Арсенала Мікеля Артети. Також гравці зауважили, що у Михайла Мудрика в Челсі може бути менше ігрового часу, ніж очікувалося, через дуже несподіваного конкурента на позиції лівого вінгера. Про це і не тільки дивіться у новому відео на YouTube-каналі "Футбол 24".

Фентезі АПЛ із Футбол 24: Холанд у ролі головної зірки та інші секрети популярної гри – кожен має шанс виграти приз