Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп вважає, що його команді важко змагатися за гравців з багатими.

"Цього року відбувається багато різних речей. Як звичайному клубу, важко наздогнати інші команди. Я нікого не звинувачую, але так воно і є.

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Присутність Саудівської Аравії теж не робить підписання легким. Наше трансферне вікно закривається наступного місяця, але інші трансферні вікна залишаються відкритими. Нескінченні гроші – це проблема. Що ми можемо зробити зараз? Було б добре, якщо хтось зміг би запропонувати рішення чи правила, я не знаю", – цитує Юргена Клоппа RMC Sport.

Нагадаємо, що Ліверпуль втратив дві трансферні цілі, програвши боротьбу за них Челсі. Кайседо та Лавіа обрали лондонців.

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