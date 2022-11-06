Англія, АПЛ, 15-й тур

Астон Вілла – Манчестер Юнайтед – 3:1

Голи: Бейлі, 7, Дінь, 11, Ремзі, 49 – Ремзі, 45 (аг.)

Вест Хем – Крістал Пелас – 1:2

Голи: Бенрама, 20 – Заха, 41, Крессвелл, 90+4 (аг.)

Саутгемптон – Ньюкасл – 1:4

Голи: Перро, 88 – Альмірон, 35, Вуд, 58, Віллок, 62, Гімараєс, 90+1

Арсенал переграв Челсі в дербі – Зінченко отримав круті оцінки, оформив 2 курйози матчу і повернення лідерства в АПЛ

Астон Віла несподівано легко здолала Манчестер Юнайтед. Бейлі вивів "левів" вперед на початку матчу, а на одинадцятій хвилині рахунок був вже 2:0 – Дінь зі штрафного поцілив у ворота впритул до лівої стійки. Буендія за трохи міг ховати "червоних дияволів", але пробив вище воріт. Гарначо і Роналду в середині тайму могли скорочувати, але переграти Мартінеса не змогли. За хвилину до перерви гості таки забили – м'яч зрикошетив від Ремзі. Одразу після відпочинку винуватець реабілітувався, ударом у дев'ятку вдруге записавши своє ім'я у протокол. Перемога принесла команді Емері 15 очок і підняла на 13-ту сходинку, Ман Юнайтед з 23-ма пунктами залишився п'ятим.

Вест Хем у доданий час втратив нічию з Крістал Пелас. Господарі забили першими в середині першої сорокап'ятихвилинки зусиллями Бенрама, однак на перерву пішли за рівного рахунку – Заха наприкінці тайму сповна скористався помилкою суперника. На четвертій доданій Олісе завдяки рикошету приніс "орлам" 9 сходинку (19 очок). Екс-команда Ярмоленка з 14-ма балами п'ятнадцята.

Ньюкасл продовжує дряпатися турнірною таблицею на вершину АПЛ. Цього разу жертвою "сорок" став Саутгемптон. "Святі" вперше пропустили незадовго до перерви. Попри непогані спроби відігратись, гості в середині другого тайму протягом чотирьох хвилин отримали ще два голи і втратили шанси бодай на нічию. За хвилину до завершення основного часу Перро забив гол престижу, але одразу отримав відповідь від Гімараєса у вигляді четвертого м'яча. Як наслідок, Ньюкасл набрав 27 очок і піднявся у топ-3 АПЛ, Саутгемптон – вісімнадцятий.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ АНГЛІЇ