Обе команды вынуждены были только побеждать. Тоттенхэм после очередной победы Ньюкасла опустился на 4 место. Команда же Клоппа отставала от зоны ЛЧ уже на 10 баллов, поэтому времени на ошибки и потери очков уже не было. Матч, как и онлайн-трансляция Тоттенхэм – Ливерпуль на "Футбол 24", стартовал в 18:30. Активное начало. На какой-то 130 секунде Робертсон блестяще забросил за спины защитникам. Льорис в эффектном прыжке потянул выстрел Дарвина. Теперь уже Александер-Арнольд с правого фланга выдает диагональ на Нуньеса, который снова слева расправляется с Эмерсоном. На этот раз уругваец пробил рядом с дальним нижним углом.

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Идеально расписанная комбинация гостей на 11 минуте принесла успех. Начали справа, перевели на противоположный фланг, где Робертсон продлил на Дарвина, который выложил Салаху в центр штрафной. Египтянин наказал без лишних раздумий. Кейн подал на Перишича, который сегодня вышел в нападении. Хорватский универсал головой от плеча Алиссона попал в штангу с нескольких метров. Далее Иван еще попытался ассистировать Хёйбергу. Опять вратарь Ливерпуля спасает. Перишич выводит партнера в штрафную. Трент ощутимо толкал Сессеньона, помогая себе рукой, но судьи не видят там пенальти.

Ivan Perisic’s game by numbers vs. Liverpool:



57 touches

5 key passes

4 crosses completed

4 ground duels won

3 tackles won

2 shots off the woodwork

1/1 dribble completed

1/1 long ball completed



Looked the most dangerous for Spurs. pic.twitter.com/lfafP6Xl0e — Statman Dave (@StatmanDave) November 6, 2022

Проходит пас Дайера из глубины. Трент позволяет Сессеньону продраться в штрафную, после чего Райан слишком уверовал в себя и зря пошел еще и на Конате, хотя мог покатить Перишичу. Алиссон выбил вперед. Дайер сконфузился, сбросив плечом на Салаха, и тот без проблем перебросил Льориса. Как ни странно, но это первый дубль Мохамеда в АПЛ 2022/23. Четвертый подряд матч, в котором Тоттенхэм летит 0:2. С МЮ проиграли без шансов, Ньюкаслу уступили 1:2, а на поле Борнмута выдали камбэк. Справедливый итог первого тайма, хотя Тоттенхэм в моменте Перишича был обязан сравнивать, и тогда игра могла бы еще пойти по другому сценарию.

Перишич подал с углового, Дайер головой, Алиссон вылавливает мяч в прыжке. Уже второй супершанс Тоттенхэма с попаданием в каркас ворот. Сессеньон выкатил на 10-метровую зону, Перишич в касание сотряс перекладину. Дайер с правого фланга подал так, что Алиссону пришлось тянуть, как полноценный удар. Сессеньон теперь стреляет из зоны Трента – совсем близко. Дарвин издевательски легко отдает на Салаха в штрафной хозяев. Где-то мы уже это видели, но на этот раз Льорис спасает.

Tottenham 1-2 Liverpool FT:



xG: 1.19-1.07

Shots: 14-13

Shots on target: 5-6

Touches in opp. box: 28-27

Possession: 47%-53%



Liverpool stand tall despite the late Tottenham onslaught. pic.twitter.com/c7axzDKMGg — Squawka News (@SquawkaNews) November 6, 2022

Теперь уже чудит пасом на своей половине Бен Дэвис. Салах после мгновенного паса Дарвина упускает шанс оформить хет-трик, но там еще и офсайд. Перишич нацеленно подал со штрафного. Кейн головой почти выкрутил в дальний угол. С выходом Кулушевски и Догерти игра пошла. Оба раскрутили атаку, и Кейн реализовал пас шведа за спины. Харри забивает в 6 домашнем матче АПЛ подряд. Не отмечался только в 1 туре против Саутгемптона. Еще одна блестящая подача Перишича (как он остается без гола или ассиста – фантастический нефарт!) со стандарта. Ленгле с нескольких метров дал над перекладиной.

Дарвин получает пас в центральной зоне и попадает в каркас ворот. Ещё и офсайд там. Клопп заменил двух форвардов (Роберто Фирмино с Дарвином Нуньесом) на полузащитника (Кертис Джонс) с центрбеком (Джо Гомес). Еще один красивый заброс Перишича с левого фланга, Кейн минимально не попадает, Бентанкуру также не хватает какой-то секунды, чтобы подправить на дальней штанге. Еще и Салаха снимают гости. Окслейд-Чемберлен на последние компенсированные минуты выходит. Ливерпуль впервые за 3 тура АПЛ не проигрывает. Команда Клоппа набирает 19 очков и выходит на 8 место. Тоттенхэм опускается на 4 строчку (26 баллов).

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