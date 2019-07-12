Ліверпуль у контрольному матчі розгромив Транмер Роверс – голом відзначився кузен Джеррарда

Ліверпуль у контрольному поєдинку каменя на камені не залишив від Транмер Роверс (6:0).

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Транмер Роверс – Ліверпуль – 0:6

Голи: Клайн, 6, Брюстер, 38, 45, Джонс, 53, Оріджі, 60, Данкан, 67

Ліверпуль резервним складом знищив Транмер Роверс. Вже на 6-ій хвилині рахунок відкрив Клайн, а до перерви Брюстер оформив дубль.

Кузен Джеррарда Данкан фантастично забив принциповому супернику за юнацьку команду Ліверпуля

По перерві Джонс і Оріджі зробили рахунок непристойним, а крапку в матчі поставив кузен Джеррарда Боббі Данкан.

Зазначимо, що Боббі Данкан приєднався до Ліверпуля минулого літа з Манчестер Сіті.