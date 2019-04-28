Кузен Джеррарда Данкан фантастично забив принциповому супернику за юнацьку команду Ліверпуля

Талановитий нападник Ліверпуля U-18 Боббі Данкан забив красивий м'яч у ворота однолітків із Манчестер Сіті у фіналі Молодіжного кубка Англії.

Юний форвард допоміг "червоним" здобути престижний трофей. Основний і додатковий час вирішального матчу між Ліверпулем U-18 та їхніми ровесниками з Манчестер Сіті завершився внічию (1:1), а в серії пенальті влучнішими були мерсисайдці.

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Боббі Данкан, який є кузеном легенди Ліверпуля Стівена Джеррарда, феноменально проводить поточний сезон. У його активі 32 голи та 22 результативні передачі за команду "червоних" U-18. На Енфілд 17-річний талант перебрався лише минулого літа. Раніше він виховувався у Вігані та Манчестер Сіті.