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Ливерпуль в контрольном матче разгромил Транмер Роверс – голом отметился кузен Джеррарда

09:42 58 Читати українською
Ливерпуль в контрольном матче разгромил Транмер Роверс – голом отметился кузен Джеррарда
Радость игроков Ливерпуля / твиттер ФК Ливерпуль

Ливерпуль в контрольном поединке камня на камне не оставил от Транмер Роверс (6:0).

Товарищеские матчи

Транмер Роверс – Ливерпуль – 0:6

Голы: Клайн, 6, Брюстер, 38, 45, Джонс, 53, Ориджи, 60, Данкан, 67

Ливерпуль резервным составом уничтожил Транмер Роверс. Уже на 6-ой минуте счет открыл Клайн, а до перерыва Брюстер оформил дубль.

Кузен Джеррарда Данкан фантастично забив принциповому супернику за юнацьку команду Ліверпуля

После перерыва Джонс и Ориджи сделали счет неприличным, а точку в матче поставил кузен Джеррарда Бобби Данкан.

Отметим, что Бобби Данкан присоединился к Ливерпулю прошлым летом из Манчестер Сити.

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Англия Ливерпуль Ливерпуль Товарищеские матчи Товарищеские матчи Бобби Данкан Бобби Данкан Транмер Роверс Транмер Роверс
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