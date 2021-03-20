Поєдинок між Леванте та Бетісом міг вийти досить непримітним для пересічного глядача, проте Фекір додав трохи магії, познущавшись із захисту суперника.

Бетіс впевнено здолав Леванте

Хавбек отримав м'яч у центрі поля, вдало розвернувся, втік від ще одного опонента, а перед штрафним проскочив повз двох оборонців та поцілив поміж ніг голкіперу, відкривши рахунок у зустрічі.

До слова, Бетіс пізніше подвоїв свою перевагу та здобув перемогу (2:0), набравши 45 очок та залишившись на 6 місці. Цікаво, що цей гол став лише третім для Фекіра у поточному сезоні – Набіль ще 6 разів асистував партнерам у 30 матчах.

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