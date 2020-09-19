Португальський півзахисник Вулверхемптона Діогу Жота перейшов у Ліверпуль, повідомляє офіційний сайт мерсисайдців.

Ліверпуль продав гравця у Вулверхемптон, "наваривши" на трансфері у 100 разів більшу суму

23-річний футболіст уклав з "червоними" довгостроковий контракт. Суму трансферу Ліверпуль не розкриває, але авторитетний портал Transfermarkt заявляє про 43 млн євро. Жота отримав футболку з номером 20.

Нагадаємо, Жота перейшов у Вулверхемптон у липні 2018 року з мадридського Атлетіко за 14 млн євро. Минулого сезону він провів за свою команду 48 поєдинків у всіх турнірах, в яких забив 16 голів і віддав 6 результативних передач. Transfermarkt оцінює футболіста у 28 мільйонів євро.

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