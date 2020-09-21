Ливерпуль своим трансфером может спровоцировать переезд в АПЛ Дугласа Косты
12:23 - Читати українською
Вингер туринского Ювентуса Дуглас Коста может продолжить карьеру в чемпионате Англии.
Вулверхэмптон после перехода Диогу Жоты в Ливерпуль, который стал самым дорогим трансфером мерсисайдцев этим летом (45 млн евро), ищет замену своему уже экс-лидеру.
Ливерпуль официально подписал Диогу Жоту
По информации Николо Скиры, "волки" заинтересовались экс-вингером Шахтера Дугласом Костой. Английский клуб уже начал переговоры с агентами бразильца.
Отмечается, что Андреа Пирло не рассчитывает на Косту в новом сезоне, поэтому туринский Ювентус не будет против продать своего игрока.
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