Вингер туринского Ювентуса Дуглас Коста может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

Вулверхэмптон после перехода Диогу Жоты в Ливерпуль, который стал самым дорогим трансфером мерсисайдцев этим летом (45 млн евро), ищет замену своему уже экс-лидеру.

Ливерпуль официально подписал Диогу Жоту

По информации Николо Скиры, "волки" заинтересовались экс-вингером Шахтера Дугласом Костой. Английский клуб уже начал переговоры с агентами бразильца.

Отмечается, что Андреа Пирло не рассчитывает на Косту в новом сезоне, поэтому туринский Ювентус не будет против продать своего игрока.

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