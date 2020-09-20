У рамках 1-го туру Серії А Парма вдома поступилась Наполі. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2020/21, 1-й тур

Парма – Наполі – 0:2

Голи: Мертенс, 63, Інсіньє, 77

Дженоа – Кротоне – початок о 16:00

Сассуоло – Кальярі – початок о 19:00

Ювентус – Сампдорія – початок о 21:45

Наполі завітав у гості до Парми. Перша половина зустрічі була дуже нудною – команди завдали лише по одному удару, і тільки "хрестоносці" зуміли влучити у площину воріт. Жодного небезпечного момента глядачі не побачили.

У другому таймі ситуація змінилась – на полі з'явився Віктор Осімхен, який явно підсилив лінію атаки неаполітанців. На 63-й хвилині Дріс Мертенс підхопив м'яч у штрафному майданчику і миттєво вистрілив у правий нижній кут – 0:1. Трохи згодом, на 77-й, Лоренцо Інсіньє на добиванні у карному майданчику закріпив перевагу. Після цього інтрига у матчі була втрачена і фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу Наполі – 0:2.

Супряга в Болонью: гендиректор італійців назвав умову для трансферу форварда Динамо