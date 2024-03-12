Каталонці звернули увагу на чергову зірку Ліверпуля – вінгера Луїса Діаса, інформує El Heraldo.

Делегація Манчестер Юнайтед зустрілася з Деку у Барселоні – на порядку денному було кілька імен

Минулого тижня президент Барси Жоан Лапорта навіть встиг провести зустріч з представниками колумбійця. Ті відразу попередили, що Ліверпуль розпочне переговори тільки з позначки 120-140 млн євро. "Це нереально", – відповідь Лапорти, який і без гучних трансферів має чимало проблем з фінансовими обмеженнями Барселони.

Додамо, що у нинішньому сезоні 27-річний Діас провів 38 матчів, оформивши 11 голів та 5 асистів.

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