Барселона вряд ли сможет позволить себе повторение истории Луиса Суареса и Филиппе Коутиньо.

Каталонцы обратили внимание на очередную звезду Ливерпуля – вингера Луиса Диаса, информирует El Heraldo.

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На прошлой неделе президент Барсы Жоан Лапорта даже успел провести встречу с представителями колумбийца. Те сразу предупредили, что Ливерпуль начнет переговоры только с отметки 120-140 млн евро. "Это нереально", – ответ Лапорты, который и без громких трансферов имеет немало проблем с финансовыми ограничениями Барселоны.

Добавим, что в нынешнем сезоне 27-летний Диас провел 38 матчей, оформив 11 голов и 5 ассистов.

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