Ліверпуль не зумів переграти Крістал Пелас (0:0) у 25 турі АПЛ. Звіт та огляд матчу читайте на Футбол 24.

На Селхерст Парк, якщо подивитись у турнірну таблицю, відбулась зустріч майже середняків: господарі йшли 12-ми, а гості – восьмими. Обоє, звісно ж, хотіли покращити своє становище, але куди більше шансів було у команди Юргена Клоппа.

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Головним моторчиком Ліверпуля був Діогу Жота. Саме він створив перший небезпечний момент, потужно пробивши по центру воріт, де стояв кіпер. Кількома хвилинами пізніше удар португальця головою взяла на себе стійка. А на екваторі тайму Клайн жорстко збив Жоту у підкаті просто перед штрафним. М'яч після удару Александера-Арнольда влучив у голову Хендерсону, хоч летів у площину.

Крістал Пелас відповів гострим моментом імені Геї, який відгукнувся на подачі зі штрафного і пробив поруч з воротами. Ба більше, господарі могли йти переможцями на перерву. Шлупп обікрав Трента і віддав на Матету – поперечка!

Одразу після виходу з роздягальні каркас зіграв уже за "орлів". Це Салах відгукнувся на передачу у штрафному, але трішки не пощастило. Намагався загострювали Елліот, а захисники вміло відпрацьовували в обороні. Господарі відповідали випадами без особливої гостроти.

Найкращий момент забити мав Гакпо. Салах розрізав передачею оборону, але удар нідерландця у падінні парирував кіпер. Більше хороших нагод відзначитись мерсисайдці не мали. Фінальний свисток зафіксував нічию, хоч "червоні", відверто кажучи, більше заслужили на звитягу.

Проте навіть нічия дозволила Ліверпулю піднятись на 7 сходинку турнірної таблиці АПЛ, набравши 36 залікових балів. Крістал Пелас з 27 пунктами залишився дванадцятим.

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