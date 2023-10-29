В рамках програми дня у 10-му турі АПЛ 2023/24 було проведено кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Ліверпуль у рідних стінах впевнено розібрався з Ноттінгемом. Перші півгодини не потішили мерисайдських фанів, адже моментів не виникало, однак поступово господарі набрали темп. Зрештою, на 31-й хвилині вони відкрили рахунок. Мак Аллістер відібрав м'яч у центрі й запустив передачу на хід Салаху, той віддав пас у штрафний на Нуньєса, а Дарвін завдав удар – Тернер парирував, однак Жота зіграв на добиванні.

Ще за п'ять хвилин підопічні Юргена Клоппа подвоїли перевагу. Собослай обігрався з Салахом і прострілив з правого краю штрафного на дальню стійку, а Нуньєс замкнув – 2:0! В наступні 10 хвилин Ліверпуль міг і розгром влаштувати, але Тернер героїчними сейвами зберігав інтригу. На початку ж другого тайму господарі дещо збавили оберти, хоча ініціатива залишалась за ними.

Зрештою, на 77-й хвилині Салах відзначився голом у порожні, скориставшись грубою помилкою Тернера на виході (Собослай виконав асист). У компенсований час Елліот забив і четвертий гол, але його не зарахували через офсайд. 3:0 – Ліверпуль святкує розгром.

Брайтон у попередніх трьох турах набрав всього одне очко, однак суперники були серйозними – Ліверпуль і Манчестер Сіті. З ними команда відіграла добре, а от від Астон Вілли підопічні Роберто Де Дзербі ковтнули шість голів. Внаслідок цього спаду "чайки" опустились на сьому сходинку, однак перемога над Фулхемом у рідних стінах дозволила б обійти Ньюкасл.

Втім, повернутись у велику шістку не вдалося, хоча старт був хорошим. Вже на 26-й хвилині Брайтон відкрив рахунок зусиллями Фергюсона – Еван став першим з 2005 року футболістом у віці до 20 років, якому вдалося відзначитись 10+ голами у одному календарному році в АПЛ. Попередній рекорд належав Вейну Руні.

Взагалі, із 23-х "тінейджерських" голів у поточному сезоні АПЛ футболісти Брайтона забили 15. Втім, розвинути успіх не вдалося. Фулхем вирівняв хід зустрічі, а в середині другого тайму лондонці відігрались зусиллями Паліньї. 1:1! Саме з цим рахунком матч і добіг кінця.

Астон Вілла вдома легко розібралася з Лутоном. Вже на 19-й хвилині рахунок було відкрито завдяки провальній побудові гостей в обороні при кутовому – Макгінн прийняв пас на лінії штрафного, хитнув захисника й пробив у дальній кут. На старті другого тайму черговий корнер вилився у скидку Бейлі та влучний постріл Діабі. 2:0.

На 62-й Мусса міг оформити дубль, пробивши після закидання з глибини, однак його випередив Лок'єр. У спробі вибити м'яч захисник провів автогол – 3:0! Після цього бірмінгемці розслабились, а на 83-й хвилині вони ще й забили самі собі. Конса вибив крос з правого флангу у поперечку власних воріт, а від неї сфера зрикошетила в голову голкіперу й закотилась у сітку. 3:1!

Лутон залишився у зоні вильоту, а от Астон Вілла внаслідок цієї перемоги піднялась на п'яту позицію.

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