В рамках программы дня в 10-м туре АПЛ 2023/24 было проведено несколько матчей. Отчёт о них читайте на "Футболе 24".

Ливерпуль в родных стенах уверенно разобрался с Ноттингемом. Первые полчаса не порадовали мерисайдских фанатов, ведь моментов не возникало, однако постепенно хозяева набрали темп. На 31-й же минуте они открыли счет. Мак Аллистер отобрал мяч в центре и запустил передачу на ход Салаху, тот отдал пас в штрафную на Нуньеса, а Дарвин нанес удар – Тёрнер парировал, но Жота сыграл на добивании.

Ещё через пять минут подопечные Юргена Клоппа удвоили преимущество. Собослай обыгрался с Салахом и прострелил с правого края штрафной на дальнюю штангу, а Нуньес замкнул – 2:0! В последующие 10 минут Ливерпуль мог и разгром устроить, но Тёрнер героическими сэйвами сохранял интригу. В начале же второго тайма хозяева несколько сбавили обороты, хотя инициатива оставалась за ними.

В конце концов, на 77-й минуте Салах отличился голом в пустые, воспользовавшись грубой ошибкой Тёрнера на выходе (Собослай исполнил ассист). В компенсированное время Эллиот забил и четвертый гол, но его не засчитали из-за офсайда. 3:0 – Ливерпуль празднует разгром.

Брайтон в предыдущих трех турах набрал всего одно очко, однако соперники были серьезными – Ливерпуль и Манчестер Сити. С ними команда отыграла хорошо, а вот от Астон Виллы подопечные Роберто Де Дзерби проглотили шесть голов. В результате этого спада "чайки" опустились на седьмую строчку, однако победа над Фулхэмом в родных стенах позволила бы обойти Ньюкасл.

Впрочем, вернуться в большую шестёрку не удалось, хотя старт был хорошим. Уже на 26-й минуте Брайтон открыл счёт усилиями Фергюсона. Эван стал первым с 2005 года футболистом в возрасте до 20 лет, которому удалось отличиться 10+ голами в одном календарном году в АПЛ. Предыдущий рекорд принадлежал Уэйну Руни.

Вообще, из 23-х "тинейджерских" голов в текущем сезоне АПЛ футболисты Брайтона забили 15. Впрочем, развить успех не удалось. Фулхэм выровнял ход встречи, а в середине второго тайма лондонцы отыгрались усилиями Палиньи. 1:1! Именно с этим счетом матч и подошел к концу.

Астон Вилла дома легко разобралась с Лутоном. Уже на 19-й минуте счет был открыт благодаря провальному построению гостей в обороне на угловом – Макгинн принял пас на линии штрафной, качнул защитника и пробил в дальний угол. На старте второго тайма очередной корнер вылился в скидку Бейли и точный выстрел Диаби. 2:0.

На 62-й Мусса мог оформить дубль, пробив после заброса из глубины, однако его опередил Локьер. В попытке выбить мяч защитник провёл автогол – 3:0! После этого бирмингемцы расслабились, а на 83-й минуте они забили сами себе. Конса выбил подачу с правого фланга в перекладину собственных ворот, а от неё сфера срыкошетила в голову голкиперу и закатилась в сетку. 3:1!

Лутон остался в зоне вылета, а вот Астон Вилла вследстие этой победы поднялась на пятую позицию.

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