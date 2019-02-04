Ліверпуль пропонував за Інсіньє божевільну суму – Де Лаурентіс вимагає вдвічі більше

Ліга чемпіонів — 18:44 660
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Зінченко потрапив до заявки Манчестер Сіті на плей-офф Ліги чемпіонів
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Мессі не відпочиває: хто відіграв найбільше хвилин у топ-5 лігах Європи за останні 5 роківСвіт — 16:30 1385
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Ман Сіті не без скандалу наблизився до Ліверпуля, Мессі врятував Барселону, перша поразка ПСЖ: підсумки євровікендуСвіт — 13:42 2260
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"Лужний виконав підкат – я порвав ахілл". Найкращий футболіст Вірменії XX століття – про карколомну кар'єруІнтерв’ю — 13:00 4242
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