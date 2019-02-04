Ліверпуль пропонував за Інсіньє божевільну суму – Де Лаурентіс вимагає вдвічі більше

Ліверпуль давно слідкує за нападником Наполі Лоренцо Інсіньє.

Мерсисайдці намагалися здійснити трансфер, запропонувавши за футболіста близько 70 млн євро, повідомляє La Repubblica.

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За інформацією видання, "партенопейці" відповіли відмовою, оскільки президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс не має наміру розглядати пропозиції, які будуть меншими за 150 млн.

27-річний Лоренцо Інсіньє є вихованцем Наполі і виступає за основний склад з 2010 року. У нинішньому сезоні взяв участь в 19 матчах Серії А, в яких став автором 8 забитих м'ячів, а також віддав 5 результативних передач.

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