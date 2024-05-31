"Нерадзуррі" тривалий час вели перемовини з 26-річним аргентинцем про пролонгацію контракту. Як повідомляє Italian Football TV, Лаутаро Мартінес продовжить угоду з Інтером до 2029 року.

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Джерело інформує, що нападник буде отримувати 9 млн євро за сезон, а також передбачені бонуси. Лаутаро стане одним з найвисокооплачуваніших гравців чемпіонату Італії. Наразі найбільша зарплатня у Віктора Осімхена, яка становить 10 мільйонів євро.

Нагадаємо, що аргентинський нападник виступає у складі "нерадзуррі" з 2018 року. Загалом Лаутаро зіграв за Інтер у 282 матчах, забивши 129 голів та оформивши 43 асисти. З міланським клубом Мартінес двічі здобував титул чемпіона Італії та Кубок Італії, а також три рази вигравав Суперкубок.

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