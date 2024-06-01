Борусія Д – Реал: Вінісіус опинився у стартовому складі на фінал Ліги чемпіонів після лихоманки
Вінгер Реала Вінісіус Жуніор зумів відновитись до вирішального матчу Ліги чемпіонів 2023/24, в якому мадридці зійдуться з Борусією Д.
Стан Вінісіуса перед фіналом Ліги чемпіонів викликав питання – у бразильця спалахнула лихоманка за 2 дні перед матчем, інформує Relevo.
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В його оточенні були сумніви щодо участі вінгера в матчі з Борусією Д, але Вінісіус зумів залікувати хворобу, а сьогодні почувається набагато краще. Вболівальники Реала вже порівняли цей випадок з тим, що сталось в легендарного баскетболіста Майкла Джордана, який у 1997 році, попри харчове отруєння, зіграв у п'ятій грі фіналу НБА. Феноменальний виступ Джордана допоміг його Чикаго Буллз в підсумку завоювати чемпіонство.
Додамо, що Вінісіус провів 38 матчів за Реал у всіх турнірах, в яких відзначився 23 голами та 11 асистами.