Строительство базы завершилось недавно, и ожидается, что "красные" переедут туда в середине или конце ноября. Одной из причин, почему клуб решил перевезти команду в другое место, стал тот факт, что в Керкби тренируются молодые игроки.

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"Это очень важно. Я из тех тренеров, которые хотят быть ближе к ребятам из академии. Я хочу видеть их тренировки, хочу дать другим тренерам возможность наблюдать за нашими занятиями. Это вообще не проблема. У нас в клубе нет секретов, поэтому любой может посмотреть игру первой команды", – цитирует Клоппа пресс-служба клуба.

Добавим, что бывшая база Ливерпуля расположена в Мелвуде. Там футболисты мерсисайдцев тренировались с 1950-х годов. Именно там легендарный Билл Шенкли представил и ввел свой инновационный в то время комплекс тренировок "Pass and Move".

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New office for the boss pic.twitter.com/RZGmxdzHPz — Liverpool FC (@LFC) November 17, 2020