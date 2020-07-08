Топ-10 стадіонів з найкращою атмосферою – феномен обігнав Ліверпуль і Дортмунд

Англія — 21:08 3
-
Вест Хем – Бернлі: Ярмоленко один з найкращих у матчі АПЛ, але програє і починає гольову атаку суперника
-
Вест Хем – Бернлі: Ярмоленко увірвався у стартовий склад вперше за 8 місяців – онлайн-трансляція матчу АПЛАнглія — 19:55 3394
-
Ов'єдо – Лас-Пальмас: Лунін знову в старті – онлайн-трансляція матчу СегундиІспанія — 19:36 703
-
Динамо – Ворскла: коли і де дивитись фінал Кубка України 2020Україна — 16:30 16619
-
Ребров пояснив, чому запрошує у Ференцварош гравців з Шахтаря, але не з ДинамоУкраїна — 14:56 17469