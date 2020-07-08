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Топ-10 стадіонів з найкращою атмосферою – феномен обігнав Ліверпуль і Дортмунд

18:12 - Читать на русском
Топ-10 стадіонів з найкращою атмосферою – феномен обігнав Ліверпуль і Дортмунд
Бомбонера

Популярне французьке видання France Football створило рейтинг найкращих футбольних арен за атмосферою. Презентуємо топ-10 списку.

10. Маракана – Фламенго, Флуміненсе

9. Сан Мамес – Атлетік

8. Георгіос Караїскакіс – Олімпіакос

7. Водафон Парк – Бешикташ

6. Монументаль – Рівер Плейт

5. Селтік Парк – Селтік

4. Райко Мітіч – Црвена Звезда

3. Сігнал Ідуна Парк – Борусія Дортмунд

2. Енфілд – Ліверпуль

1. Бомбонера – Бока Хуніорс

20 найкращих футбольних стадіонів світу

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Теги
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