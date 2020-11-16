Ліверпуль сподівається впоратися з кадровою катастрофою в захисті без запрошення новачків.

Чемпіони Англії не мають наміру виходити на ринок під час зимового вікна, стверджує The Athletic.

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Ліверпуль надовго залишився без основної пари централних захисників – ван Дейка і Гомеса. "Червоним" приписували інтерес до гравців інших клубів (Кулібалі, Упамекано, Кабак), однак Клопп використає власні резерви. Тренер Ліверпуля зробить ставку на молодих Вільямса та Філліпса, також незабаром повинен відновитися універсал Фабінью. Зимові трансфери можливі лише у разі крайньої необхідності та слабких результатів.

Нагадаємо, після 8 турів мерсисайдці йдуть на третій сходинці АПЛ, поступаючись за різницею голів Тоттенхему і одним очком Лестеру.

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