Захисник "червоних" Натаніель Філліпс приєднався до чемпіонів Шотландії на правах оренди до січня 2024 року, інформує офіційний сайт шотландців.

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У сезоні 2020/21 центрбек чимало пограв за першу команду Ліверпуля, підміняючи травмованих ван Дейка і Гомеса. Втім, після цього Філліпс був не надто потрібен Юргену Клоппу. 26-річний захисник одну кампанію відіграв у оренді за Борнмут, а минулу безнадійно просидів у запасі Ліверпуля – всього 230 хвилин на полі.

Нагадаємо, що Селтік очолює екс-наставник "червоних" Брендан Роджерс. Шотландці виступатимуть на груповому етапі ЛЧ, де зустрінуться з Фейєнордом, Атлетіко та Лаціо.

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