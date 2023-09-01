Защитник "красных" Натаниэль Филлипс присоединился к чемпионам Шотландии на правах аренды до января 2024 года, сообщает официальный сайт шотландцев.

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В сезоне 2020/21 центрбек немало поиграл за первую команду Ливерпуля, подменяя травмированных ван Дейка и Гомеса. Впрочем, после этого Филлипс был не очень нужен Юргену Клоппу. 26-летний защитник одну кампанию отыграл в аренде за Борнмут, а прошлую безнадежно просидел в запасе Ливерпуля – всего 230 минут на поле.

Напомним, что Селтик возглавляет экс-наставник "красных" Брендан Роджерс. Шотландцы будут выступать на групповом этапе ЛЧ, где встретятся с Фейеноордом, Атлетико и Лацио.

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