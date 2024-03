У квітні 1992-го на Балканах спалахнула Боснійська війна. Вона принесла тисячі смертей, етнічні чистки та величезні руйнування. Для 21-річного Мухамеда Коньїча війна стала ще й перешкодою на старті футбольної кар’єри. Кремезний 191-сантиметровий захисник робив перші кроки у команді Слобода з містечка Тузла.

Партнер проєкту – ліцензійний букмекер GGBET з найширшою лінією понад 70 видів спорту та дисциплін кіберспорту. Крім цього, компанія створює унікальний україномовний контент на YouTube, а також активно допомагає нашим захисникам з 93 ОМБр.



УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності, видана 23.08.2023 року комісією з регулювання азартних ігор і лотерей (рішення про видачу ліцензії № 128 від 08.08.2023 р.).

Невдовзі футбольне поле для Мухамеда змінилося на справжнє поле бою – він став частиною боснійської армії. Після місяців, проведених на межі життя та смерті, Коньїч витягнув щасливий квиток. У хлопця з'явилася можливість переїхати у хорватський НК Беліще. Замість оплати Мухамеду запропонували продуктові набори, яких потребували його рідні та мешканці Тузли. "Кілограм кави коштував 500 фунтів стерлінгів, а кілька буханців хліба вартували 200 фунтів стерлінгів. Гроші стали марними. Нам потрібна була їжа", – пояснював Мухамед.

Чи був це типовий вчинок "годувальника", який фактично у розпал війни, де Боснія і Хорватія опинилися по різні сторони барикад, поїхав грати у футбол до ворога? Судити складно. Проте це дуже контрастує з подальшими висловлюваннями Мухамеда:

Я не хочу робити політичних заяв, адже я футболіст, а не політик. Але я можу сказати лише те, що я бачив. Сербська та хорватська армії прийшли в моє рідне село і зрівняли його із землею. У мене не було вибору, тому що на нас напали, і це був випадок боротьби або смерті.

Дорога з Тузли до Беліще зазвичай займає трохи менше трьох годин. Однак в умовах воєнних дій така поїздка перетворювалася на квест, який ледь не обірвав життя Коньїча та його партнера Саміра Табаковіча. Футболісти вирушили в об’їзд вздовж Адріатичного узбережжя на старенькому авто Zastava 128, югославській версії Fiat 128.

"Здається, я спав. Пам’ятаю тільки, як мій друг спіймав мене за коліно і сказав: "Без паніки". Я озирнувся навколо і зрозумів, що ми буквально летимо у кювет!" – згадував Мухамед. Поблизу Рієки водій не впорався з керуванням і злетів з висоти у яр обабіч дороги. Табаковіч добряче порізав горло, а Коньїч зламав обидві руки.

"На щастя, ми всі залишилися живі, – розповідав Коньїч. – Наступного дня мені довелося виписатися з лікарні, оскільки я не мав належних документів. Ми таки добралися до Беліще і там я зрозумів, що єдиний спосіб залишитися у команді – це грати".

Через 9 днів після аварії Мухамед дебютував за нову команду. За словами самого футболіста, він звучав "наче Моніка Селеш" (югославська тенісистка). "Кожного разу, коли я торкався когось, я кричав і плакав. Біль був нестерпним. Але я мав продовжувати. Уявіть собі, височенний захисник кричить на полі. Це виглядало дивно. Однак коли люди з клубу пояснили усім, що відбувається, я раптово став улюбленцем уболівальників", – згадував Коньїч.

Боснієць добре себе зарекомендував і незабаром перебрався в НК Загреб, з яким став віце-чемпіоном Хорватії (там Мухамеду пропонували отримати хорватське громадянство, утім боснієць відмовився). Далі були переїзди у Цюріх та Монако. У складі монегасків Коньїч дебютував у Лізі чемпіонів і з першої спроби дійшов з командою до півфіналу (хлопці Жана Тігана програли Ювентусу). У чвертьфіналі Мухамед та компанія зупинили Манчестер Юнайтед (0:0 та 1:1), де виблискували Бекхем, Коул та інші.

Трохи раніше, у листопаді 1995-го, Коньїч ввійшов у історію боснійського футболу як перший капітан національної збірної. Прем’єрний товариський матч, визнаний ФІФА, відбувся у Тирані зі збірною Албанії через дев’ять днів після того, як Дейтонська мирна угода поклала кінець Боснійській війні.

Ми були схожі на команду пабу, – згадував поєдинок з Албанією Коньїч. – Я знаю, що людям важко в це повірити, але ми справді купили більшу частину форми в магазині у Загребі, а кравець нашив на футболки наш герб. Я не міг повірити, що ми збираємося грати, навіть коли почалася розминка. Коли ми вишикувалися і зазвучали гімни, я зрозумів, що це все – у нас є своя футбольна команда.

На початку 1999-го боснійський захисник зробив ще один крок угору і на запрошення Гордона Страчана перебрався у Ковентрі, що виступав у Прем'єр-лізі. У дебютному поєдинку з Тоттенхемом все склалося добре (0:0), а от в другому матчі з Ньюкаслом команда Коньїча зазнала поразки 1:4. Боснієць не втримав Алана Ширера (той оформив дубль) і наступні два тури провів на лаві запасних.

Наступний тур АПЛ відкриватиме протистояння Ньюкасла та Вест Хема. Ліцензійний букмекер GGBET прогнозує перемогу "сорок". Коефіцієнт на успіх Ньюкасла становить 1,8. Перемога гостей збільшить ваш виграш у 4 рази. У нічию фахівці вірять найменше – 4,17. Обидві команди надійно грають в обороні, тож не варто виключати того, що глядачі не побачать забитих голів (букмекер GGBET пропонує на це коефіцієнт 2,45).

Мухамеду, котрий став першим боснійцем в АПЛ, навіть присвячували пісні. Один із фанатських чантів сповна відображає ставлення фанатів Ковентрі до Коньїча: "Mohammed, wooooo. Mohammed, wooooo. He comes from Bosnia, he is a big f**ker". Попри те, що "небесно-блакитні" невдовзі вилетіли з еліти, Коньїч став улюбленцем місцевої публіки. Мухамед часто не шкодував себе та суперника і періодично грав у спеціальній захисній масці, що допомагала йому відновлюватися після травм та уникати нових.

Центрдефа Ковентрі визнавали найкращим гравцем сезону, він носив капітанську пов'язку і за ним дотепер ностальгують вболівальники у соцмережах. Big Mo (так, у Британії ще до Салаха був інший улюбленець Mo) залишився у Ковентрі навіть після вильоту до нижчого дивізіону, провів у клубі п'ять років, зіграв понад півтори сотні матчів і забив 4 голи.

Завершував кар'єру боснієць у Дербі Каунті. За іронією долі у квітні 2005-го, Мухамед приїхав у гості до Ковентрі на прощальну гру на старому стадіоні Хайфілд Роуд. Коньїч, який проводив один із останніх матчів у кар’єрі, провалився, а його команда поступилася 2:6. Проте на колись рідній арені Мухамед отримав дещо більше – овації від фанатів Ковентрі.