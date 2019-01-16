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Ліверпуль, попри травми, не виходитиме на ринок у січні – у Клоппа є план і один супергерой

15:12 932 Читать на русском
Ліверпуль, попри травми, не виходитиме на ринок у січні – у Клоппа є план і один супергерой
Джеймс Мілнер – секретна зброя Юргена Клоппа на всі випадки життя

Англійський Ліверпуль вирішив не купувати нових оборонців у січні, попри можливий кадровий дефіцит.

Ліверпуль не шукатиме заміну травмованому Тренту Александеру-Арнольду в період зимового трансферного вікна. Про це йдеться у матеріалі 90min.

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Побоювання щодо 4-тижневої відсутність молодого фулбека підтвердилися напередодні. Оборонець зазнав травми коліна в суботньому матчі англійської Прем'єр-ліги проти Брайтона (1:0).

Ушкодження Александера-Арнольда трапилося дуже невчасно. Лише трохи більше тижня тому "червоні" погодили оренду правого захисника Натаніеля Клайна в Борнмут до кінця сезону, та ще й без опції відкликання для команди Юргена Клоппа.

Незважаючи на це, The Evening Standard запевняє, що Ліверпуль цього місяця нікого на заміну Александеру-Арнольду не підпише. Причина – наявність багатогранного півзахисника Джеймса Мілнера, який був готовий зіграти в обороні, коли в клубі ще був Клайн, а також юного вихованця академії Коннора Рендала, який щойно повернувся з короткотривалої оренди в Рочдейлі.

Минулого тижня Клопп запевнив, що Ліверпуль не буде активним у січневе трансферне вікно, оскільки відразу кілька травмованих зірок "червоних" повністю оговтаються від травм і повернуться до обойми.

Із того часу до складу повернувся Жоель Матіп, а ще двоє оборонців – Деян Ловрен і Джо Гомес – на підході. Окрім них, у лазареті все ще перебуває Алекс Окслейд-Чемберлен. Колишній півзахисник Арсенала не грає весь сезон після розриву хрестоподібної зв'язки коліна минулого року, але 25-річному англійця залишилося менше двох місяців, щоб знову потрапити в розпорядження Клоппа.

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