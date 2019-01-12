Вест Хем сенсаційно обіграв Арсенал: 22 тур АПЛ, матчі суботи

В матчі 22 туру АПЛ Вест Хем несподівано переміг Арсенал. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2018/19, 22 тур

Вест Хем – Арсенал – 1:0

Гол: Райс, 48

Бернлі – Фулхем – початок матчу о 17:00

Брайтон – Ліверпуль – початок матчу о 17:00

Кардіфф – Хаддерсфілд – початок матчу о 17:00

Крістал Пелас – Уотфорд – початок матчу о 17:00

Лестер – Саутгемптон – початок матчу о 17:00

Челсі – Ньюкасл – початок матчу о 19:30

Арсенал на виїзді несподівано поступився Вест Хему. Перший момент мали "молотобійці", але Нобл не зумів переграти Лєно. На це "каноніри" відповіли двома поспіль ударами Ляказетта, однак перший тайм завершився без голів. Але на початку другого Вест Хем вийшов вперед, Райс пробив з меж штрафного після зручної скидки Насрі. Арсенал після цього намагався відігратись і навіть забив, проте з офсайду, тож Вест Хем святкував перемогу в матчі.

Завдяки цій перемозі Вест Хем набрав 31 пункт та піднявся на 8 місце. Арсенал з 41 очком залишився на 5 позиції.