toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ТРАНСФЕРИ ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Вест Хем сенсаційно обіграв Арсенал: 22 тур АПЛ, матчі суботи

16:24 548
Вест Хем сенсаційно обіграв Арсенал: 22 тур АПЛ, матчі суботи
Насрі у матчі проти колишнього клубу / соцмережі

В матчі 22 туру АПЛ Вест Хем несподівано переміг Арсенал. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2018/19, 22 тур

Вест Хем – Арсенал – 1:0

Гол: Райс, 48

Бернлі – Фулхем – початок матчу о 17:00

Брайтон – Ліверпуль – початок матчу о 17:00

Кардіфф – Хаддерсфілд – початок матчу о 17:00

Крістал Пелас – Уотфорд – початок матчу о 17:00

Лестер – Саутгемптон – початок матчу о 17:00

Челсі – Ньюкасл – початок матчу о 19:30

Арсенал на виїзді несподівано поступився Вест Хему. Перший момент мали "молотобійці", але Нобл не зумів переграти Лєно. На це "каноніри" відповіли двома поспіль ударами Ляказетта, однак перший тайм завершився без голів. Але на початку другого Вест Хем вийшов вперед, Райс пробив з меж штрафного після зручної скидки Насрі. Арсенал після цього намагався відігратись і навіть забив, проте з офсайду, тож Вест Хем святкував перемогу в матчі.

Завдяки цій перемозі Вест Хем набрав 31 пункт та піднявся на 8 місце. Арсенал з 41 очком залишився на 5 позиції.

Англія22 турАмекс Стедіум (Брайтон)

Брайтон - Ліверпуль: Субота 12 січня 2019

Брайтон
до матчу
24
хв
Ліверпуль
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Брайтон - Ліверпуль Вест Хем - Арсенал Кардіфф - Хаддерсфілд Крістал Пелас - Уотфорд Лестер Сіті - Саутгемптон Челсі - Ньюкасл Англія Уотфорд Уотфорд Головне Брайтон Брайтон Хаддерсфілд Хаддерсфілд Бернлі - Фулхем Вест Хем Вест Хем Ліверпуль Ліверпуль Челсі Челсі Саутгемптон Саутгемптон Кардіфф Кардіфф Крістал Пелас Крістал Пелас Лестер Сіті Лестер Сіті Бернлі Бернлі Арсенал Арсенал Ньюкасл Ньюкасл Фулхем Фулхем
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
24
хв
Брайтон
17:00
Ліверпуль
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук