Ліверпуль покарав фаната за скандальний банер з Оріджі

Ліверпуль визначився із покаранням для вболівальника за банер з Дівоком Оріджі у матчі Ліги чемпіонів проти Генка.

Вболівальник Ліверпуля тимчасово дискваліфікований за образливий банер із зображенням нападника Дівока Оріджі, повідомляє Sky Sports.

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Після ретельного розслідування Ліверпуль встановив особистість фаната, який вивісив плакат із бельгійським форвардом. Поки мерсисайдці визначатимуть остаточне покарання вболівальнику, йому тимчасово заборонено відвідувати матчі "червоних", а всі придбані ним квитки будуть анульовані з відшкодуванням вартості.

Нагадаємо, під час матчу Ліги чемпіонів проти Генка (4:1) хтось із уболівальників вивісив на стадіоні банер, на якому був зображений Дівок Оріджі з великим пенісом і кубком Ліги чемпіонів. Банер був знятий ще до початку гри, а англійський клуб негайно засудив поведінку своїх фанатів та пообіцяв вжити заходів.

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