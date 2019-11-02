Ливерпуль наказал фаната за скандальный баннер с Ориджи

Ливерпуль определился с наказанием для болельщика за баннер с Дивоком Ориджи в матче Лиги чемпионов против Генка.

Болельщик Ливерпуля временно дисквалифицирован за оскорбительный баннер с изображением нападающего Дивока Ориджи, сообщает Sky Sports.

Генк – Ливерпуль: фанаты гостей изобразили на баннере Ориджи с большим пенисом – клуб не оценил шутку

После тщательного расследования Ливерпуль установил личность фаната, который вывесил плакат с бельгийским форвардом. Пока мерсисайдцы будут определять окончательное наказание болельщику, ему временно запрещено посещать матчи "красных", а все приобретенные им билеты будут аннулированы с возмещением стоимости.

Напомним, во время матча Лиги чемпионов против Генка (4:1) кто-то из болельщиков вывесил на стадионе баннер, на котором был изображен Дивок Ориджи с большим пенисом и кубком Лиги чемпионов. Баннер был снят еще до начала игры, а английский клуб немедленно осудил поведение своих фанатов и пообещал принять меры.

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