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Генк – Ліверпуль: фанати гостей зобразили на банері Оріджі з великим пенісом – клуб не оцінив жарт

07:30 470 Читать на русском
Генк – Ліверпуль: фанати гостей зобразили на банері Оріджі з великим пенісом – клуб не оцінив жарт
Дівок Оріджі / Фото ФК Ліверпуль

Вболівальники Ліверпуля вирізняються своєрідним почуттям гумору, що і підтвердилось у матчі проти Генка.

88’ Стівен Одей
 
Алекс Окслейд-Чемберлен 2’
Алекс Окслейд-Чемберлен 57’
Садьйо Мане 77’
Мохамед Салах 87’
2’ Алекс Окслейд-Чемберлен
57’ Алекс Окслейд-Чемберлен
77’ Садьйо Мане
87’ Мохамед Салах
88’ Стівен Одей

Перед поєдинком 3-го туру групового етапу ЛЧ Генк – Ліверпуль (1:4) на секторі вболівальників гостей з'явився банер пікантного змісту.

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Фанати мерсисайдців зобразили на полотні нападника клубу Дівока Оріджі з великим пенісом і кубком Ліги чемпіонів. Представники "червоних" одразу заметушились, щоб банер забрали з сектору, адже, на їхню думку, плакат мав образливий характер.

"Ліверпуль засуджує образливий банер, який був вивішений перед початком гри проти Генка на секторі наших уболівальників. Зараз ми працюємо з владою і представниками Генка для того, щоб ідентифікувати винних", – цитує заяву клубу BBC.

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Теги
Ліга чемпіонів Ліверпуль Ліверпуль футбольні курйози Генк - Ліверпуль Дівок Оріджі Дівок Оріджі
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