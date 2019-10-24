Генк – Ліверпуль: фанати гостей зобразили на банері Оріджі з великим пенісом – клуб не оцінив жарт

Вболівальники Ліверпуля вирізняються своєрідним почуттям гумору, що і підтвердилось у матчі проти Генка.

Перед поєдинком 3-го туру групового етапу ЛЧ Генк – Ліверпуль (1:4) на секторі вболівальників гостей з'явився банер пікантного змісту.

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Фанати мерсисайдців зобразили на полотні нападника клубу Дівока Оріджі з великим пенісом і кубком Ліги чемпіонів. Представники "червоних" одразу заметушились, щоб банер забрали з сектору, адже, на їхню думку, плакат мав образливий характер.

"Ліверпуль засуджує образливий банер, який був вивішений перед початком гри проти Генка на секторі наших уболівальників. Зараз ми працюємо з владою і представниками Генка для того, щоб ідентифікувати винних", – цитує заяву клубу BBC.

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