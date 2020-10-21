Оборонець Вірджил ван Дейк виключений із переліку виконавців, що можуть зіграти за Ліверпуль у поєдинках англійської Прем'єр-ліги.

В оновленій заявці "червоних" на чемпіонат не знайшлося місця центрбеку, повідомляє офіційний сайт турніру.

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Вірджил ван Дейк травмувався і був замінений у дербі з Евертоном. Обстеження виявило в нього ушкодження хрестоподібних зв'язок коліна. Незабаром нідерландець буде прооперований. За песимістичними прогнозами, у сезоні 2020/21 він більше не вийде на поле.

До травми лідер Ліверпуля встиг зіграти 8 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч.

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