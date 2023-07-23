У новому сезоні в центрі поля мерсисайдців може не опинитися знайомих облич. Ліверпуль уже попрощався з Карвалью, Мілнером та Кейта. На черзі – Хендерсон та Фабінью. Натомість купити поки вдалося лише Собослая і Мак Аллістера.

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Втім, "червоні" готові вийти на ринок, щоб підписати ще одного сильного півзахисника. Вибір зробили на користь Марко Верратті з ПСЖ, повідомляє Liverpool Echo. Щоправда, за італійця потрібно виграти конкуренцію в Атлетіко та представників Саудівської Аравії.

Нагадаємо, італієць перебрався до столиці Франції 11 років тому. За весь час Верратті зіграв у складі ПСЖ понад чотири сотні матчі (11 голів, 61 асист), а його колекція розширилася на 30 трофеїв (усі здобуті на внутрішній арені).

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